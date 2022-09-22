В Калининграде ликвидировали очередной спуск сточных вод в Преголю

В Калининграде природоохранная прокуратура добилась ликвидации спуска сточных вод в Преголю. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

О спуске сточных вод на улице В. Гюго написали СМИ, началась проверка, которая подтвердила изложенные факты. После этого природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать городские власти прекратить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Преголю.

Суд поддержал прокуратуру, после чего было выполнено переключение участка канализационного коллектора на построенную канализационно-насосную станцию.