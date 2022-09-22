Судебные приставы добились сноса самостроя в Янтарном

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы добились сноса самовольно возведенных построек в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее к приставам поступило решение суда об обязании должника устранить нарушения требований земельного и природоохранного законодательства. Предприниматель самовольно возвел строения без получения необходимых разрешений и должен был освободить от сооружений участок и привести его в первоначальное состояние.

Судебные приставы уведомили должника установленным порядком, однако гражданин требований не исполнил. Более того, он уклонялся от общения с сотрудниками службы, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

Наконец приставам удалось разыскать владельца самостроя. Мужчина частично принял участие в сносе сооружений. К остальным работам по очистке земельного участка была привлечена сторонняя организация.