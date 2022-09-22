Корабли Балтфлота провели учения по отражению массированного ракетного удара

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корабли Балтийского флота отразили массированный ракетный и авиационный удар на учениях в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По замыслу учения сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корветы «Стойкий» и «Сообразительный» выполняли поставленные задачи по прикрытию морского конвоя на маршруте в Балтийском море.

В свою очередь корабельные ударные и корабельные поисково-ударные группы кораблей Балтийского флота, выступающих в роли кораблей условного противника, при поддержке самолетов морской авиации начали выполнение задач по нанесению ракетного удара по конвою и кораблям охранения в акватории Балтийского моря.

Получив данные о пусках ракет с кораблей условного противника и взлете самолетов, средства противовоздушной обороны кораблей охранения были приведены в готовность к применению, были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

На следующем этапе учения расчеты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчеты уничтожили крылатые ракеты, средства воздушного нападения и авиацию условного противника на максимально удаленном рубеже обороны.