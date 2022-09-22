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В Янтарном 26 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Подача тепла будет осуществляться одновременно в социальные объекты и жилые дома.

«Также обращаем внимание на то, что в день начала отопительного сезона МУП «ЭО-Янтарный» необходимо будет отрегулировать циркуляцию теплоносителя в тепловых сетях и жилых домах в микрорайоне и центральной части города. В северную часть Янтарного тепло придет на следующий день, 27 сентября», - заявили в местной администрации.

Власти напоминают, что в муниципалитете была капитально отремонтирована кровля котельной, заменен участок теплотрассы на въезде в Янтарный в районе знака «Русалка», заменены старые задвижки на новые на теплотрассе и теплокамерах. До 26 сентября также завершатся работы по замене участков теплотрассы по переулку Пушкина.