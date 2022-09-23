Власти озвучили готовность детсада на ул. 3-го Белорусского Фронта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Техническая готовность строящегося детсада на улице 3-го Белорусского Фронта составляет около 85%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В корпусах здания сейчас заканчиваются отделочные работы, закуплена мебель, полностью оборудованы прогулочные зоны, ведется монтаж наружных инженерных сетей.

Напомним, что новое дошкольное учреждение станет одним из крупнейших в городе – 18 групп рассчитаны на 540 детей ясельного и младшего возраста. Городские власти уже ведут работу по комплектованию групп, а открытие детского сада запланировано на первую половину декабря.

«Строительство новых учреждений остается одной из важнейших задач в сфере образования. Мы стараемся максимально удовлетворить потребность семей в дошкольном образовании, расширить сеть школьных учреждений. Несмотря на экономическую и логистическую напряженность, работа на новых объектах продолжается, мы будем оказывать подрядным организациям всестороннюю помощь и поддержку», – отметила министр образования области Светлана Трусенева.