В Калининграде объявили в розыск пропавшую 22-летнюю девушку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде волонтеры разыскивают 22-летнюю Светлану Ракчееву, которая не выходит на связь с 9 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

Светлана ушла из дома в СНТ «Радуга», с тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч.

Сообщается, что у девушки отставание в развитии, она может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444, 02, 102, 112.