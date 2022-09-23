В Зеленоградске летом на побережье спасли 79 отдыхающих

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В Зеленоградском округе с 21 сентября официально завершился купальный сезон. Муниципальные спасательные посты на побережье прекратили работу, сообщает администрация муниципалитета

По данным городских властей, в этом сезоне на пяти официальных пляжах не случилось ни одной трагедии со смертельным исходом, хотя в штормовую погоду неоднократно приходилось спасать из воды купальщиков, не умеющих отличить черный цвет флага от желтого.

За четыре месяца работы муниципальные спасатели спасли 79 человек, оказали первую доврачебную помощь 326 отдыхающим, разыскали и вернули родителям 119 детей, потерявшихся на пляжах и городском променаде.