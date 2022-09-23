В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В пятницу, 23 сентября, в Калининграде в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 13.00 электроснабжение отключено на ул. Тельмана 2-14,7,11а-в, ул. Л. Голикова 7а-б,8-14.

С 09.00 до 12.00: ул. Судостроительная 101-127, ул. Судостроительная 2-я 2-20.

С 09.00 до 20.00: ул. Камская 2б, ул. А. Суворова 115-119, 115б, 117а, 120-126, 128а, б, 134-138, 140а, 142, 144.

С 13:00 до 16.00: ул. Ангарская 25-29,31-41,52-54,55,64-66,70-76,84, ул. Раменская 12,18-20,25-27,26,35,39-41, ул. Солнечногорская 12-12а,29,30-32,33,34-36,57А, ул. Муромская 52,56,60.

Холодное водоснабжение отключено с 10.00 до 14.00 на ул. Ярославская 5-7, с 10.00 до 15.00: ул. Осенняя 14.