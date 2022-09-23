Калининградец сдал на металлолом машину приятеля

Полгода назад житель Озерского района оставил на хранение во дворе дома своего знакомого «Фольксваген Гольф». Однако когда владелец вернулся за легковушкой, его ждал неприятный сюрприз.

Мужчина неоднократно просил 21-летнего приятеля вернуть автомобиль, а тот долгое время отделывался отговорками. В итоге пришлось обращаться в полицию.

Правоохранители выяснили, что молодой человек сдал машину в пункт приема металлолома, причем сначала поджег салон, чтобы уничтожить все пластиковые и отделочные элементы, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Присвоение с причинением значительного ущерба».