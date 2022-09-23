В Калининграде росгвардейцы задержали сырную воровку

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии предотвратили магазинную кражу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне наряд вневедомственной охраны выехал в магазин на улице Согласия, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла мимо кассы две головки сыра на сумму более 2 тысяч рублей.

Воровка уже имела ранее проблемы с законом, ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.