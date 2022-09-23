Экс-начальника отдела полиции Озерска осудили за смертельное ДТП

В Калининградской области бывшего начальника отделения полиции признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Авария произошла 12 декабря 2020 года в Правдинске. 43-летний подполковник полиции сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия.

Экспертиза установила, что полицейский превысил скорость: двигался со скоростью не менее 77 км/ч при ограничении скоростного режима на данном участке дороги 60 км/ч.

Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде мужчина вину не признал, настаивая на том, что не имел технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Суд приговорил уже бывшего полицейского к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.