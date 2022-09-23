Калининградец избил соседа из-за конфликта на парковке

В Калининграде конфликт из-за парковочного места закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около дома № 127а на улице Аксакова. 31-летний мужчина припарковал свой автомобиль настолько близко к машине 40-летнего калининградца, что двери авто оказались заблокированы и водитель не имел возможности высадить своих детей.

Завязалась ссора, в результате которой мужчины набросились друг на друга. После потасовки молодой водитель скрылся, а потерпевшему понадобилась помощь медиков - врачи диагностировали у него закрытый перелом ребра.

Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».