При мониторинге проб сыворотки крови от крупного рогатого скота выявлены антитела к возбудителю микоплазмоза

При проведении мониторинговых исследований 150 проб сыворотки крови от крупного рогатого скота на наличие антител к возбудителю микоплазмоза специалистами диагностического отдела Калининградской межобластной ветеринарной лаборатории в 108 пробах выявлены специфические антитела.

Микоплазмоз крупного рогатого скота – труднодиагностируемое и трудноизлечимое заболевание, приносящее фермерам значительный экономический ущерб. Его вызывают 2 разновидности: М. Bovis и М. Bovoculi. Возбудитель болезни – одноклеточный организм, занимающий промежуточное положение между бактериями и вирусами. Mycoplasma bovis вызывает целый ряд заболеваний, в том числе мастит у молочных коров, артрит у коров и телят, пневмонию у телят и различные другие заболевания, в том числе аборты на поздних сроках. Не все зараженные коровы заболевают – некоторые переносят болезнь без явных клинических признаков, что способствует распространению инфекции между фермами. Сейчас самым распространенным клиническим проявлением микоплазмоза является мастит. Своевременное выявление заболевших животных, соблюдение мер профилактики заболевания в доильном зале и секциях новотельных коров являются основными методами предотвращения вспышек микоплазмоза. Те же самые меры являются залогом успеха в борьбе с выявленными случаями микоплазмоза.

Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Калининградской области и отдел ветеринарии Министерства сельского хозяйства Калининградской области для принятия мер в рамках компетенции.