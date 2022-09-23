В Калининграде открылась выставка метеоритов

. Фото: Музей Мирового океана.

Необычную выставку представили в Музее Мирового океана. В экспозиции «Глубина» показали образцы метеоритов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, в витринах расположены метеориты различного размера – от совсем маленьких до впечатляющих.

«Крошечные обломки длиной меньше сантиметра можно разглядеть только под увеличительным стеклом. Зато размер самого крупного из представленных внеземных тел – около метра, его вес – 190 кг», - говорят организаторы.

Выставка «Чужеземцы» будет работать до конца января 2023 года.