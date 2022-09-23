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Происшествия23 сентября 2022 17:03

В гараже у жителя Калининграда обнаружили крупную партию наркотиков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Информация о том, что 37-летний житель Калининграда занимается хранением и сбытом крупных партий наркотиков в гаражах на улице Узловой, поступила сотрудникам регионального наркоконтроля.

Полицейские задержали подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе обыска в гараже обнаружено и изъято более 190 грамм марихуаны и гашиша, приспособления для фасовки, весы и упаковочный материал.

«В гараже мужчина не только фасовал наркотики. Там же он оборудовал для себя пространство для употребления запрещенных веществ», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Калининградец был взят под стражу.