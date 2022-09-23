В Калининграде на 10 дней для ремонта закрывают перекресток ул. Судостроительной - Батальной - Инженерной

. Фото: мэрия Калининграда

В понедельник, 26 сентября, закрывается на ремонт перекресток ул. Судостроительной - Батальной - Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что работы начнутся около 9.30 утра. Как сказали в мэрии, это примерно когда закончится утренний час пик.

При этом ул. Судостроительная станет двусторонней, чтобы горожане могли подъехать к своим домам.

Работы продлятся примерно 10 дней.

«Подрядчик готов управиться и быстрее, если будет работать по ночам. Но эта возможность зависит от реакции местных жителей, точнее - от отсутствия жалоб от них», - сообщили в мэрии.