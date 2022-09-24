В Зеленоградске горел пикап

Не прошло и получаса с начала субботы, 24 сентября, а в областной Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Тургенева в Зеленоградске.

Прибывший по названному адресу расчет пожарно-спасательной части № 15 в составе 5 человек на одной машине установил, что полыхает моторный отсек автомобиля пикап марки «Хонда». Возгорание благополучно ликвидировали, ограничив площадь пожара полутора квадратными метрами. Пострадавших среди людей не зафиксировано. Причина ЧП выясняется.