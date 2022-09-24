Корабли Балтфлота провели учения с артиллерийскими стрельбами

Балтийцы уничтожили условного противника. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

У берегов Калининградской области прошли двусторонние командно-штабные учения сил Балтийского флота. В них приняли участие свыше 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Отрабатывались задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, малые ракетные корабли «Советск», «Зеленый дол» и «Одинцово», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград» успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по находящимся за пределами прямой видимости буйковым полям, которые изображали вражескую береговую артиллерию. Также экипажи отстрелялись из корабельных артиллерийских комплексов АК-630, АК-176, АК-176МА, А-190 по морским и имитированным береговым целям, макету плавающей мины.