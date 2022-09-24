Без вести пропавших калининградских школьников отыскали в компьютерном клубе

Калининград. Когда родители 10-летнего Глеба и 15-летнего Дмитрия не дождались своих чад из школы, они немедленно забили тревогу, обратившись в полицию за помощью. Все сделали правильно.

- Незамедлительно после поступления сообщения о пропаже несовершеннолетних ориентировки с приметами мальчиков были переданы всем патрульным нарядам, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.- Были предупреждены родители их друзей и знакомых, чтобы в случае поступления любой информации сразу же сообщали в дежурную часть.

Отыскать пропавших повезло инспекторам по делам несовершеннолетних, которые решили зайти в компьютерный клуб на Ленинском проспекте. Зависавшую в виртуальном мире школоту вернули в реальность, доставив сначала в отдел полиции и проведя профилактическую беседу, а потом передав папам и мамам. Какие меры воздействия на сыновей предприняли те, история умалчивает.