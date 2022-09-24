Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 8:30

В Калининграде обсудили возможности сотрудничества бизнеса с пенитенциарной системой

Промышленникам предложено подумать о создании исправительных центров на базе своих предприятий
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Даже тюремный срок можно использовать с толком.

Даже тюремный срок можно использовать с толком.

Фото: Яндекс

Металлообработка, деревообработка, швейное производство, производство стройматериалов, сельскохозяйственной и сувенирной продукции – все это включает в себя промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы Калининградской области. На сегодняшний день на территории региона функционируют 5 центров трудовой адаптации осужденных и лечебно-производственная (трудовая) мастерская. Представители спецконтингента имеют возможность заняться тем, что не успели или не пожелали сделать на воле: получить среднеспециальное образование по востребованным профессиям. К примеру, на базе профучилища № 25 обучают 15 рабочим специальностям, включая поваров, мастеров швейного производства, штукатуров, столяров, слесарей-сантехников, деревообработчиков и т. д.

Обо всем этом на заседании комитета по малому и среднему бизнесу Калининградской торгово-промышленной палаты рассказал начальник регионального УФСИН Андрей Лихтин. Руководитель КТПП Феликс Лапин предложил собравшимся оценить перспективы и возможности сотрудничества с пенитенциарными учреждениями, а также расширения сети исправительных центров на базе своих предприятий.