Военком Калининградской области: отправка мобилизованных в воинские части уже началась

Заберут в армию или нет - большой вопрос, но в военкомат явиться нужно непременно. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам военного комиссара Калининградской области Юрия Бойченко, в регионе уже началась отправка мобилизованных в воинские части Балтийского флота. Там калининградцам предстоит пройти необходимую переподготовку перед отправкой в зону боевых действий.

- В области проживает достаточно граждан, имеющих боевой опыт, чтобы не призывать тех, кто таковым не обладает, хотя есть отдельные проблемы с вручением повесток, - признал военком. – В случае попытки уклониться от явки в военкомат по повестке гражданин будет внесен в соответствующие списки с последующей передачей их в Следственный комитет России. Хочу напомнить, что наказание за уклонение от военной службы сейчас существенно ужесточили, для виновных предусмотрены длительные сроки лишения свободы.

Юрий Бойченко также объяснил, что получение повестки еще не означает, что военнообязанный будет тут же отправлен в воинскую часть.

– Но он обязан явиться в военкомат своего муниципального образования, где проверят его учетные документы, оценят состояние здоровья, и тогда призывная комиссия вынесет решение о призыве гражданина на военную службу или освобождении от нее, - добавил военком.