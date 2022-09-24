Под мобилизацию попадут не более трети работников калининградских предприятий

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко на состоявшейся в субботу, 24 сентября, пресс-конференции поспешил успокоить руководителей местного бизнеса.

- Если все ваши сотрудники получили повестки, это еще не означает, что они все будут в итоге мобилизованы. Мы имеем четкие указания не призывать на военную службу более 30 процентов от штатной численности персонала предприятий и организаций.

Военком также подтвердил, что в настоящее время волонтерские организации ведут работу с предпринимателями, желающими помочь вооруженным силам материально.