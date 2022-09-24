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Общество24 сентября 2022 12:00

Под мобилизацию попадут не более трети работников калининградских предприятий

Ряд представителей регионального бизнеса предложили свою помощь Вооруженным силам РФ
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко на состоявшейся в субботу, 24 сентября, пресс-конференции поспешил успокоить руководителей местного бизнеса.

- Если все ваши сотрудники получили повестки, это еще не означает, что они все будут в итоге мобилизованы. Мы имеем четкие указания не призывать на военную службу более 30 процентов от штатной численности персонала предприятий и организаций.

Военком также подтвердил, что в настоящее время волонтерские организации ведут работу с предпринимателями, желающими помочь вооруженным силам материально.