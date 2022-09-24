Три калининградские организации получат гранты на молодежные проекты

Победителями учрежденного министерством молодежной политики Калининградской области конкурса проектов по организации позитивной занятости молодежи, формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в детской и молодежной среде стали общественные организации «Юная Лидерская Армия», «Центр поддержки гражданских инициатив «Есть идея!» и «Образование». Всем им теперь положены соответствующие гранты.

Как объяснили в пресс-службе регионального правительства, проект «юнлидармейцев» направлен на информирование и актуализацию необходимости беречь здоровье в контексте ВИЧ через постановку и показ спектакля, проведение волонтерского слета членов профилактических команд колледжей.

«Есть идея!» в рамках создания соответствующей инфраструктуры намерена обеспечивать устойчивый роста числа молодых людей, занимающихся физкультурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным развитием.

Ну а в ходе реализации проекта «Образование» по профилактике асоциальных явлений через вовлечение в инженерно-техническое пространство будет проведено обучение навыкам программирования детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.