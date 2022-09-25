Калининградский футболист дебютировал за сборную России в матче с Киргизией

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В субботу, 24 сентября, калининградский футболист Артем Макарчук дебютировал в составе сборной России. В товарищеском матче с Киргизией наш земляк вышел на замену в перерыве и отыграл на позиции полузащитника весь второй тайм.

К сожалению, результативными действиями калининградец не отметился, но шанс имел. В самой концовке встречи, на 3-й добавленной минуте, Артем получил скидку от Максима Глушенкова и левой ногой пробил по воротам. Удар получился довольно слабым, и мяч забрал голкипер соперников Эржан Токотаев.

Игра, напомним, завершилась со счетом 2:1 в пользу нашей сборной.