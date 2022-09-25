В Светлогорске сбили 10-летнего велосипедиста

Обошлось без жертв. Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 24 сентября, около 16 часов произошло ДТП на ул. Ленинградской в городе Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

«Ниссан» под управлением 74-летнего водителя совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. Со слов мальчика, после столкновения водитель вышел из автомобиля, спросил о самочувствии, предложил медицинскую помощь, а получив отрицательный ответ, скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.