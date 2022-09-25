Калининградцев приглашают на творческий вечер Влада Маленко в Калининграде

Влад Маленко Фото: СОЦСЕТИ

Творческая встреча с поэтом, актером, режиссером, телеведущим Владом Маленко состоится в Калининградской областной научной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Влад Маленко – художественный руководитель Московского музея Есенина, поэтическо-театральной лаборатории «Есенин-центр», основатель и руководитель Московского театра поэтов, организатор крупнейшего фестиваля молодой поэзии «Филатов фест», артист Московского театра на Таганке и актер из нашумевшего криминального сериала «След».

Творческий вечер Влада Маленко «Новая русская поэзия» состоится при участии артистов ЛИТКВАРТЕТа Маленко – Анны Чепенко и Александра Антипова. Встреча состоится 27 сентября в 19.00 в читальном зале Калининградской областной научной библиотеки (пр. Мира, 9/11).

Вход свободный!