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Спорт25 сентября 2022 16:21

«Балтика» выиграла домашний матч с «Енисеем»

Итоговый счет 3:2 в пользу балтийцев
Юлия ВАРЫХАНОВА
Победа за балтийцами!

Победа за балтийцами!

Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Сегодня на стадионе «Калининград» было жарко. В 11-м туре «Балтика» встретилась с «Енисеем» из Красноярска. Игру балтийцы начали уверенно, уже на 12-й минуте Максим Кузьмин забивает первый мяч в ворота противника. На 42-й минуте Тамерлан Мусаев забивает еще один мяч, а к 65-й минуте делает дубль.

Под конец второго тайма «Енисей» стал отыгрываться, и на 67-й минуте Никита Глушков забивает гол. На последних минутах матча Глушков повторяет свой успех и забивает еще один мяч. Но победа остается за балтийцами со счетом 3:2.

«Балтика» поднялась на вторую строчку таблицы после победы над «Енисеем». Команда набрала 22 очка и догоняет лидера таблицы – «Аланию Владикавказ».