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Политика26 сентября 2022 6:51

У калининградских берегов ракетчики утопили корабль условного противника

Расчет берегового комплекса «Бал» успешно отстрелялся по вовремя обнаруженной цели
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Расчет берегового ракетного комплекса «Бал», несший дежурство на побережье Калининградской области, обнаружил в акватории Балтийского моря вражеский корабль и взял его на сопровождение. После получения сигнала на применение ракетного оружия ракетчики выполнили стрельбу по цели, находящейся на значительном расстоянии. В результате точного попадания она была уничтожена.

Так, если вкратце, проходили очередные учения военнослужащих ракетного соединения Балтийской военно-морской базы. В роли корабля противника был задействован корабельный щит-мишень.

Как прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа, ракетная стрельба была проведена в целях совершенствования практических навыков при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.