У калининградских берегов ракетчики утопили корабль условного противника

Расчет берегового ракетного комплекса «Бал», несший дежурство на побережье Калининградской области, обнаружил в акватории Балтийского моря вражеский корабль и взял его на сопровождение. После получения сигнала на применение ракетного оружия ракетчики выполнили стрельбу по цели, находящейся на значительном расстоянии. В результате точного попадания она была уничтожена.

Так, если вкратце, проходили очередные учения военнослужащих ракетного соединения Балтийской военно-морской базы. В роли корабля противника был задействован корабельный щит-мишень.

Как прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа, ракетная стрельба была проведена в целях совершенствования практических навыков при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.