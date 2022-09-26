В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 26 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 15 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9:00 до 12:00 без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

ул. Двинская, 62, 67-81, 7а, 89,

СНТ «Радуга»,

пер. Севастопольский, 1,4,

ул. Севастопольская, 3, 4-18, 9,

СНТ «Медик»,

пер. Динской, 1-13, 2-10.

До 18:00 будет отключение электроэнергии на ул. Гайдара, 3-29, 4б, 13а, 15, 15а, 27а, 31-41, 43 (д/сад № 109), 29а, 97, ул. Нарвской, 47а,в, 49, 49а-г, 49е.

С 13:00 до 16:00 без электричества останутся жилые дома в Московском районе:

ул. Львовская, 1-31, 2-24,18а, 24а,

ул. Карпатская, 17-19, 25,

пер. Львовский, 1-9, 2-10,

ул. Подп. Емельянова, 150-154, 154а, 150а, 136 -148,

ул. Карпатская, 1-7, 2-22, 13, 15, 21, 23,

пер. Ржевский, 3-й 1, 1а-г, 3-21.

До 16:00 будет отключено электричество на ул. Гавриленко, 1, 16, 18, 21-31, ул. Хрисанфова 1-13, 2-18, ул. Габайдулина, 19-25, 31, 32-40, 44, 52, 56.

С 10:00 до 13:00 отключат холодное водоснабжение в пер. Спортивном, 14, 16 и на ул. Спортивной, 3-9, 11 (школа-интернат), 26, 30-54.

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся потребители на ул. Боткина, 3, 4-8, ул. Рижской, 14, ул. Клинической, 74 (областная клиническая больница).