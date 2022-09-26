Приставы убедили калининградца погасить 160-тысячный долг по алиментам

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы убедили жителя Калининграда погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Год назад мужчина уволился с работы и перестал платить алименты на содержание 12-летней дочери, накопив долг в размере 160 тысяч рублей.

Судебные приставы установили фактический адрес проживания должника, выехали к нему и вручили требование. А также предупредили об административной и уголовной ответственности, которая последует в случае неуплаты долга.

Беседа с судебными приставами подействовала, мужчина перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.