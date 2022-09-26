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Общество26 сентября 2022 8:07

Синоптики рассказали, чем на неделе удивит погода в Калининграде

Нас ждут разнообразные метеорологические явления
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю. Судя по всему, нас ждет немало интересного.

По данным Гидрометцентра России, понедельник и вторник будут довольно теплыми - температура составит +17 градусов. При этом ожидаются дожди и, возможно, грозы.

Середина недели (среда-четверг) окажется более прохладной. Термометры покажут +14...+15 градусов. Атмосферное давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба. Осадки тоже не исключены.

Уик-энд мы проведем при температурах +15...+16 градусов. Из-за туч выглянет солнце, обильных дождей, скорее всего, не будет.