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Общество26 сентября 2022 8:33

На благоустройство сквера у Дома искусств выделили 221 млн рублей

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда выделили 221 млн рублей на благоустройство сквера около Дома искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчика выберут на аукционе, победителя определят уже 6 октября.

«Будет красиво и треугольно. Там появятся зона для тихого отдыха и автостоянка за учреждением культуры. В центре внимания всей калининградской детворы – фонтан, а взгляды взрослых наверняка прикуют к себе сакуры», - отметили в администрации города.

Также в сквере установят камеры «Безопасного города», построят велодорожки, установят урны и скамейки.