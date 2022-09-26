На благоустройство сквера у Дома искусств выделили 221 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда выделили 221 млн рублей на благоустройство сквера около Дома искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчика выберут на аукционе, победителя определят уже 6 октября.

«Будет красиво и треугольно. Там появятся зона для тихого отдыха и автостоянка за учреждением культуры. В центре внимания всей калининградской детворы – фонтан, а взгляды взрослых наверняка прикуют к себе сакуры», - отметили в администрации города.

Также в сквере установят камеры «Безопасного города», построят велодорожки, установят урны и скамейки.