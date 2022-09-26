Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 357 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 234 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 19,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 30,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 12,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 12,

Янтарный городской округ – 2.