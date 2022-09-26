Алиханов выразил соболезнования жителям Ижевска после расстрела детей в школе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Калининградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №88 города Ижевска.

«Невозможно выразить боль из-за произошедшего чудовищного преступления против беззащитных детей, – сказал Антон Алиханов. – От жителей Калининградской области и от себя лично приношу соболезнования родственникам и близким погибших при стрельбе. Скорбим вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и сил».

По информации Следственного комитета, стрельба произошла утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный, одетый в толстовку с нацистской свастикой, открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых.

С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.