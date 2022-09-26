В Калининграде серийного вора задержали за кражу детских игрушек и коробок с очками

В Калининграде полицейские задержали матерого вора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Гагарина в Калининграде неизвестный отжал створки витрины, похитил 5 коробок с очками для зрения и скрылся. Ущерб составил более 36 тысяч рублей.

Прибывшие на место эксперты следственно-оперативной группы обработали все поверхности и обнаружили пригодные для идентификации следы пальцев рук. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. 38-летнего калининградца, ранее судимого 16 раз, задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что очки мужчина продал на рынке, а деньги потратил на собственные нужды.

Также было установлено, что подозреваемый подобрал ключ к витрине и похитил шесть детских игрушек из помещения почты на улице Черняховского. Игрушки общей стоимостью 4 тысячи рублей он также продал прохожим. Сейчас сотрудниками полиции устанавливается местонахождение похищенного.