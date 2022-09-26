За 8 месяцев в области в ДТП пострадали 94 подростка

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За 8 месяцев 2022 года в Калининградской области зарегистрировано 82 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Ранения в этих авариях получили 94 подростка. С участием подростков в возрасте до 16 лет в Калининградской области зарегистрировано 66 аварий, в которых получили ранения 75 детей.

По данным ГИБДД, ДТП с подростками составляют чуть более 15 процентов от общего числа зарегистрированных с начала года дорожно-транспортных происшествий.