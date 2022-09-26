Жителя Янтарного оштрафовали на 60 тысяч за ложные показания в суде

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Жителя Янтарного признали виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прошлом году 26-летний мужчина решил помочь своему товарищу, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности. Будучи свидетелем, он заявил, что подсудимый в день совершения преступления находился с ним и не отлучался на длительное время.

Это не помогло его другу, которого признали виновным.

Суд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей.