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Общество26 сентября 2022 12:34

Жителя Янтарного оштрафовали на 60 тысяч за ложные показания в суде

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Жителя Янтарного признали виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прошлом году 26-летний мужчина решил помочь своему товарищу, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности. Будучи свидетелем, он заявил, что подсудимый в день совершения преступления находился с ним и не отлучался на длительное время.

Это не помогло его другу, которого признали виновным.

Суд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей.