Жителя Янтарного оштрафовали на 60 тысяч за ложные показания в суде

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Фото: Александр Подгорчук
Жителя Янтарного признали виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В прошлом году 26-летний мужчина решил помочь своему товарищу, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности. Будучи свидетелем, он заявил, что подсудимый в день совершения преступления находился с ним и не отлучался на длительное время.
Это не помогло его другу, которого признали виновным.
Суд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей.