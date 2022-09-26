Калининградского вора будут судить в 13-й раз

В полицию Центрального района Калининграда обратился владелец склада на Правой набережной.

- Заявитель сообщил, что за выходные неизвестный похитил из складского помещения перфоратор, бензиновый плоскорез, болгарку, две бухты кабеля, удлинитель и глубинный вибратор, - перечислили в пресс-службе регионального УМВД России. – Общая сумма причиненного бизнесмену ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска установили, что вором оказался 40-летний горожанин. Он выломал оконную раму и в несколько приемов вынес инструменты, после чего по дешевке продал их случайным покупателям. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража». К слову, отлично ему знакомой – ранее калининградец 12 раз был судим за имущественные преступления, а также за мошенничество.