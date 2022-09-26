На Верхнем озере в Калининграде будут бесплатно принимать терапевт, педиатр и кардиолог

. Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник, 27 сентября, на Верхнем озере в Калининграде стартует трехдневный праздник здоровья. Место проведения– парковая зона Верхнего озера (ориентир – Городская стоматологическая поликлиника, ул. Пролетарская, 114).

Во вторник посетителей павильона и передвижного центра здоровья будут принимать кардиолог, терапевт и диетолог. Все желающие смогут определить уровень глюкозы и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления; пройти обследование на смокелайзере, электрокардиографию (ЭКГ). Время приема посетителей - с 10 до 15 часов.

В течение двух дней, 27-28 сентября, с 10 до 17 часов в мобильном пункте пройдет вакцинация от гриппа.

Четверг, 29 сентября, станет «детским» днем. Можно будет попасть на консультацию врача-педиатра, вновь определить уровень глюкозы и кислорода в крови, уровень артериального давления и даже получить консультацию по правильному питанию ребенка. Прием детей будет проводиться c 10 до 15 часов.

С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, дополнительно для детей – свидетельство о рождении.