Региональное минприроды и Музей Мирового океана чистили калининградское побережье

В минувшие выходные на побережье Светлогорского городского округа сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, Музея Мирового океана, студенты, школьники и неравнодушные граждане собрали более 10 кубометров отходов.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции по уборке водоемов и берегов «Вода России». Как сообщили в правительстве области, данная акция проводится ежегодно с 2016 года, конкретные точки уборки определяются по поступающим обращениям граждан и в ходе рабочих выездов на места массового отдыха.

Прошедший субботник стал завершающим в череде 10 акций на берегах Калининградского залива, Голубых озер, реки Преголи, Куршского залива и других водных объектов. В общей сложности в них участвовали более 500 человек, которые собрали около 55 кубометров отходов.