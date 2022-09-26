Калининградец забил до смерти собственного отца

В феврале этого года отец и сын, проживающие в одном из садоводческих товариществ Калининграда, поссорились по ходу совместного распития спиртного. Победила молодость: в результате множественных ударов руками и ногами в живот, грудную клетку и в голову родитель горожанина скончался на месте происшествия.

Как пояснил отцеубийца уже в суде, он не стерпел попытки учить его жизни и решил сам проучить ближайшего родственника. Но убивать его ни в коем случае не хотел, только примерно наказать, «чтоб больше не обзывался и первым не поднимал на меня руку».

- При назначении наказания было учтено, что ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался, полностью признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, - сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда.

В итоге отцеубийце дали 8 лет лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.