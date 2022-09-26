В Калининградской области состоится музыкальный диктант

Калининградская область 2 октября присоединится к международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант», в рамках которой все желающие абсолютно бесплатно смогут проверить свою музыкальную грамотность. Мероприятие пройдет в самом Калининграде, а также в Балтийске, Гвардейске, Полесске, поселке Люблино Светловского городского округа, поселке Петрово (Гурьевский район) и Прибрежном.

Как объяснили в пресс-службе мэрии Калининграда, участникам акции предстоит несколько раз прослушать музыкальный фрагмент и записать его нотами. Организаторы предложат гостям выбрать один из нескольких уровней сложности заданий в зависимости от степени подготовки: всего разработано 11 основных диктантов и 5 джазовых за авторством российских композиторов.

Всеобщий музыкальный диктант проводится в России с 2018 года, в нашем эксклаве он впервые состоялся в прошлом году, объединив 116 участников.