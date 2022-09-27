В Калининграде из горящей квартиры спасли 5 человек

Сообщение о пожаре в панельной пятиэтажке на улице Заводской областного центра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во второй половине дня 26 сентября.

Как выяснилось, горела однокомнатная квартира на последнем этаже здания. Для тушения привлекались пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей – в общей сложности 27 человек на 6 единицах техники. Из проблемного помещения спасли пятерых человек, еще 25 (в том числе 4 ребенка) пришлось эвакуировать из соседних квартир.

В итоге обошлось без пострадавших среди людей, но в злополучной «однушке» выгорели и единственная комната, и коридор на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.