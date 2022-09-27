Минобороны: в Гусеве большинство жителей идут в военкомат, не дожидаясь повестки

Гусевские воины запаса демонстрирую высокую сознательность. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает об офицерах запаса, которые добровольно прибывают в военный комиссариат города Гусева.

- Среди них немало тех, кто имеет боевой опыт, - добавили в оборонном ведомстве. - Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности.

По информации Минобороны, точно так же поступает большинство гусевцев.

Как известно, в рамках частичной мобилизации в военкоматы Калининградской области призываются категории граждан, которые необходимы для выполнения стоящих задач. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.