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Общество27 сентября 2022 6:10

Минобороны: в Гусеве большинство жителей идут в военкомат, не дожидаясь повестки

Офицеры запаса с боевым опытом прибывают добровольно, чтобы уточнить, не требуется ли их военно-учетная специальность
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Гусевские воины запаса демонстрирую высокую сознательность.

Гусевские воины запаса демонстрирую высокую сознательность.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает об офицерах запаса, которые добровольно прибывают в военный комиссариат города Гусева.

- Среди них немало тех, кто имеет боевой опыт, - добавили в оборонном ведомстве. - Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности.

По информации Минобороны, точно так же поступает большинство гусевцев.

Как известно, в рамках частичной мобилизации в военкоматы Калининградской области призываются категории граждан, которые необходимы для выполнения стоящих задач. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.