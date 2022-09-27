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Общество27 сентября 2022 6:58

Антон Алиханов поздравил представителей туриндустрии с профессиональным праздником

Глава региона констатировал успехи в развитии инфраструктуры и реализации различных проектов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Калининградский губернатор поздравил с Всемирным днем туризма представителей профильной отрасли региона.

Антон Алиханов отметил, что на территории нашего эксклава реализуется все больше разноплановых туристических проектов - от новых маршрутов до строительства гостиниц и отелей, развивается вся необходимая инфраструктура.

«Благодаря нашим совместным усилиям Калининградская область становится территорией, вдохновляющей на новые открытия и впечатления, притягательным регионом, куда хочется возвращаться вновь и вновь», - резюмировал губернатор.

Всемирный день туризма был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (UNWTO) в 1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году приняли Устав UNWTO.