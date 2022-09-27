В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 сентября нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 27 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Луганской, 3, 4, 9, 11, 17, 19, 26 , 29,37, 30, 42, 39, 58, 64.

До 18 часов электричество будет отключено на:

ул. Гайдара, 3-29, 4б, 13а, 15, 15а, 27а, 31-41, 43 (д/сад № 109), 29а, 97,

ул. Нарвская, 47а, в, 49, 49а-г, 49е,

ул. Верхнеозёрная, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17,

ул. Ленинградская, 1-17,2-16,

ул. Тельмана, 2, 4-14,11а, б, в,

ул. Голикова, 7, 7а-б, 8,14.

С 13:00 до 16:00 проведут отключение электроэнергии на ул. О. Кошевого 1, 3,15, ул. Батальной, 95-107,111-113,115-115а, 120-124, 129-134, 136а-136б, 138, 140, ул. Судостроительной, 116, 118, 120, 163а,176-186, ул. Машиностроительной.

С 10:00 до 17:00 отключат холодное водоснабжение на ул. А. Невского, 38-38в, 40-46, 46а, проспекте Победы, 188, 196-232, 242-248, 223-255, 261, 263, 265, 271, 273, 281, Лесной аллее, 1,1а, 3, 5.

До 18:00 без холодной воды будут потребители на ул. В. Фермора, 4, ул. Согласия, 29, ул. Ю. Маточкина, 16. В многоквартирном доме на ул. О. Кошевого, 3 отключение холодной воды проведут с 13:00 до 16:00.