Приставы заставили компанию из Москвы выплатить зарплату работникам

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы помогли калининградским строителям получить зарплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Зарегистрированная в Москве строительная компания пригласила на работу 8 калининградцев, пообещав официальное трудоустройство. Однако трудовые договоры так и не были заключены. Терпение работников иссякло, когда спустя 8 месяцев зарплата так и не была перечислена.

В суде работники смогли доказать наличие трудовых отношений и фактическое выполнение работ на строительном объекте. Суд присудил им выплаты в размере 2,2 млн рублей, но организация не исполнила решение суда.

Приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль, после этого вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения.