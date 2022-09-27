За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Горького под колеса «Шкоды» попал 61-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда нарушитель получил травмы и был госпитализирован.

На улице Карамзина во дворе дома водитель «Шкоды» сбил 16-летнюю девушку. Автоинспекторам водитель заявил, что его ослепил выезжающий со двора автомобиль. В результате наезда девушку госпитализировали.