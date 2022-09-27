. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершилась расчистка ручья Менделеевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участок расчистки протяженностью 4,9 км расположен в северо-западной части города. Работы проводились от улицы Новгородской в поселке Космодемьянского до места впадения ручья Менделеевского в ручей Лесной. На эти цели было потрачено 12,7 млн рублей.

По данным министерства природных ресурсов, подрядчик очистил берега от поваленных веток, кустарника, дно - от копившихся годами отложений, всего более 4 тысяч кубов.

«Также выполнена рекультивация земельного участка, выделенного под временное размещение донных отложений, включая посев травы. В настоящее время состояние ручья значительно улучшилось благодаря проведенным природоохранным мероприятиям», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.