Гурьевск - 32 случая, Черняховск - 20: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 331 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 200 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 7,
Озерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 32,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 9,
Светловский городской округ – 10,
Зеленоградский городской округ – 14,
Светлогорский городской округ – 3,
Советский городской округ - 8,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 20,
Неманский городской округ – 3,
Янтарный городской округ – 4.