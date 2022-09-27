Гурьевск - 32 случая, Черняховск - 20: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области был выявлен 331 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 200 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 32,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ – 10,

Зеленоградский городской округ – 14,

Светлогорский городской округ – 3,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 20,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 4.